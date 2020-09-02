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02.09.2020 11:20
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В ЗакСе начались нулевые чтения по проекту петербургского бюджета. Дополнительные запросы комитетов составляют 200 млрд рублей

Главные распорядители бюджета заявили о дополнительной потребности на 2021 год в 200 млрд по сравнению с теми показателями, в которые их просит уложиться комитет финансов. В Петербурге начался очередной цикл по разработке 3-летнего бюджета.

Показатель в 200 млрд назвал в ходе первого дня нулевых чтений спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. При этом глава ЗакСа в процессе своей вступительной речи традиционно коснулся дефицита социальных объектов на примере Петроградского района, где не строят школы и детские сады. «Поэтому коллеги, когда вы составляете свои адресные инвестиционные программы, потом по непонятным причинам «уходит» школа, поднимаю этот вопрос на педсовете городском, раз, второй, третий, а она не появляется — это неправильно, — заявил депутат. — Мы же не будем детей сажать на колени главе района».

Напомним, в начале лета была утверждена корректировка бюджета 2020 года, сделанная в связи с пандемией коронавируса. Доходы города в 2020 году составят 573,8 млрд рублей, то есть на 100 с лишним млрд рублей меньше, чем заложено в бюджет изначально. Расходы упадут более чем на 40 млрд, до 685 млрд рублей, а дефицит будет 111 млрд вместо 53 млрд.

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Комментарии (2)

Obseerv
Недостающие деньги взять из бюджета на содержание роспотребнадзора - пусть думают лучше...
dimas062
"Мы же не будем детей сажать на колени главе района" - на эти деньги найдёт кого посадить.
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