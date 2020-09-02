В ЗакСе начались нулевые чтения по проекту петербургского бюджета. Дополнительные запросы комитетов составляют 200 млрд рублей

Главные распорядители бюджета заявили о дополнительной потребности на 2021 год в 200 млрд по сравнению с теми показателями, в которые их просит уложиться комитет финансов. В Петербурге начался очередной цикл по разработке 3-летнего бюджета.



Показатель в 200 млрд назвал в ходе первого дня нулевых чтений спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. При этом глава ЗакСа в процессе своей вступительной речи традиционно коснулся дефицита социальных объектов на примере Петроградского района, где не строят школы и детские сады. «Поэтому коллеги, когда вы составляете свои адресные инвестиционные программы, потом по непонятным причинам «уходит» школа, поднимаю этот вопрос на педсовете городском, раз, второй, третий, а она не появляется — это неправильно, — заявил депутат. — Мы же не будем детей сажать на колени главе района».