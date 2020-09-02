Из-под Зеленого моста стали убирать мешки. Ремонт переправы близится к концу
Горку мешков с песком под Зеленым мостом, которая так беспокоила жителей Петербурга, начали разбирать. В этом 2 сентября убедился фотокорреспондент «Фонтанки».
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО ПО «Возрождение»», компания со среды продолжила работы на переправе в рамках заключенного в 2019 году контракта. На этом этапе в течение месяца водолазы будут формировать профиль дна мешками, которые были под мостом. После этого в течение 2 месяцев будет производиться укладка железобетонных матов. Это нужно для дноукрепления.
В конце ноября заключительным этапом будет монтаж торшеров после реставрации.
Деревянная переправа на месте нынешнего Зеленого моста была построена в 1720 году, в 1735-м мост переименован в Зеленый, а через 40 лет — в Полицейский. В 1806 году был возведен чугунный мост, который считается первым металлическим в городе. В 1844 году на мосту была уложена первая в России опытная асфальтовая мостовая. Последняя фундаментальная перестройка относится к 1906–1907 годам, когда здесь прокладывали рельсы для трамвая.