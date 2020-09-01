Сердце мэра бельгийского города Вервье пролежало в шкатулке в фонтане почти 140 лет. Орган, запечатанный в банке со спиртом внутри небольшой шкатулки, нашли при проведении реставрационных работ, сообщает 1 сентября BBC.
«Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», — рассказал представитель Вервье Максим Дегей.
Пьер Давид стал первым мэром города Вервье на востоке страны после обретения Бельгией независимости. Градоначальник умер в 1839 году, а фонтан в его честь был открыт только в 1883-м. Гравировка на шкатулке гласит, что она была спрятана в нём во время закладки.
«Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в памятник 25 июня 1883 года», — написано на артефакте.
После смерти мэра власти города учредили фонд для сбора средств на памятник в его честь, и с согласия его семьи хирурги удалили сердце Давида, чтобы потом похоронить в памятнике. Городу потребовались десятилетия, чтобы собрать достаточно денег и воздвигнуть достойно украшенный памятник.
La légende disait vraie ! Le coeur de Pierre David, premier bourgmestre de Verviers, a été retrouvé dans la fontaine érigée en son honneur, place Verte. C'est durant le chantier Verviers ville conviviale que cette incroyable découverte a été faite. Historique. pic.twitter.com/KtORWQfpGy— Loïc Manguette (@LoManguette) August 31, 2020
Шкатулка сейчас выставлена в Городском музее изобразительных искусств.
Hart van eerste burgemeester Belgisch dorp gevonden in fontein: In Verviers, een stad in het Waalse gedeelte van België, is vorige maand een hart aangetroffen dat in een fontein was verwerkt, meldt de stad op de officiële website. Het gaat om het hart… https://t.co/1z8PkEF7ld— We_volgen_terug (@We_volgen_terug) September 1, 2020