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01.09.2020 20:40
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В Бельгии при ремонте фонтана нашли шкатулку с сердцем первого мэра

Сердце мэра бельгийского города Вервье пролежало в шкатулке в фонтане почти 140 лет. Орган, запечатанный в банке со спиртом внутри небольшой шкатулки, нашли при проведении реставрационных работ, сообщает 1 сентября BBC.

«Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», — рассказал представитель Вервье Максим Дегей.

Пьер Давид стал первым мэром города Вервье на востоке страны после обретения Бельгией независимости. Градоначальник умер в 1839 году, а фонтан в его честь был открыт только в 1883-м. Гравировка на шкатулке гласит, что она была спрятана в нём во время закладки.

«Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в памятник 25 июня 1883 года», — написано на артефакте.

После смерти мэра власти города учредили фонд для сбора средств на памятник в его честь, и с согласия его семьи хирурги удалили сердце Давида, чтобы потом похоронить в памятнике. Городу потребовались десятилетия, чтобы собрать достаточно денег и воздвигнуть достойно украшенный памятник.

Шкатулка сейчас выставлена в Городском музее изобразительных искусств.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
Помнится, в британии, нашли череп "неизвестного древнего человека".
Мимопрохожу
Хм. То есть горожане десятилетиями собирали деньги,чтобы увековечить таким образом память о своем мэре, а теперь на мысли и желания предков плюнули ради того, чтобы в музее появился новый экспонат?
kuk-vasyusha
Какая прекрасная традиция, вот бы у нас так. Особенно губернаторов за косяки в работе
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