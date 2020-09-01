Сердце мэра бельгийского города Вервье пролежало в шкатулке в фонтане почти 140 лет. Орган, запечатанный в банке со спиртом внутри небольшой шкатулки, нашли при проведении реставрационных работ, сообщает 1 сентября BBC.

«Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», — рассказал представитель Вервье Максим Дегей.

Пьер Давид стал первым мэром города Вервье на востоке страны после обретения Бельгией независимости. Градоначальник умер в 1839 году, а фонтан в его честь был открыт только в 1883-м. Гравировка на шкатулке гласит, что она была спрятана в нём во время закладки.