Петербургский Политех займется созданием научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии»

В научном центре будут проводиться исследования по четырем основным направлениям: передовые цифровые технологии и технологии «умного» производства, искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения и аддитивные технологии.

Статус НМЦУ получил консорциум на базе четырех организаций. Помимо Политеха в него входят Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Тюменский государственный университет и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал координатором консорциума, который создаст научный центр мирового уровня (НМЦУ) «Передовые цифровые технологии». Об этом 1 сентября сообщает медиацентр СПбПУ.

Решение о создании НМЦУ было принято на заседании Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. На заседании подвели итоги конкурсного отбора по созданию НМЦУ — центры будут организованы в формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука». На эти цели до 2024 года планируется направить 15,46 млрд рублей.



По итогам отбора участниками консорциумов по созданию НМЦУ также стали Санкт-Петербургский государственный университет (центр «Агротехнологии будущего»), Институт физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (Павловский центр «Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости»).

