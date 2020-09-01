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01.09.2020 18:01
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Русская музыка почти на неделю перекроет проезд по Инженерной улице

Центр поддержки культурных инициатив «Культура рядом» 6 сентября проведет в центре Петербурга мероприятие «День русской музыки». Движение транспорта у места проведения ограничат почти на неделю.

Как сообщает 1 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 8:00 4 сентября до 8:00 9 сентября будет перекрыто движение по Инженерной улице со стороны площади Искусств.

Фото: КРТИ Петербурга

Мероприятие посвящено 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. С полудня до 17 часов на площади Искусств будут работать музыкально-выставочные шатры, а в 19:00 начнется гала-концерт, сообщается в группе центра »ВКонтакте». Вход на мероприятие свободный.

Фото: КРТИ Петербурга

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