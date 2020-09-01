ООН заявила о 450 случаях пыток в Белоруссии в связи с протестами. Упоминаются изнасилования резиновыми дубинками

ООН получила сообщения о «450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми», задержанными «после спорных президентских выборов 9 августа», которые привели к массовым протестам. По данным организации, местонахождение и состояние здоровья как минимум шести человек неизвестны их родственникам. При этом есть опасение, что исчезновение людей продолжится, если жестокая реакция силовиков на мирные протесты продолжится. Также имеются сведения «о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало Белоруссию прекратить пытать задержанных и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые «безнаказанно унижали и избивали протестующих, содержащихся под стражей».

«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным законом о правах человека, — говорится в заявлении Управления 1 сентября. — Ничто не может их оправдать».

«Государство должно сделать все, что в его силах, для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин», — заключили в ООН.

Обеспокоены эксперты по правам человека и незаконными задержаниями людей, включая случайных прохожих и журналистов. «Среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при реализации своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. В субботу правительство отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ», — напоминают в Женеве, подчёркивая, что справедливость должна быть восстановлена привлечением к ответственности виновных и выдаче компенсации жертвам и их семьям.

«Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрации», — отмечается в заявлении.