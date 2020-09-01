За 2020 год общее состояние богатейших россиян сократилось, однако большая часть из них всё же смогла заработать

Совокупное состояние всех богатейших россиян с начала года снизилось на 16,7 миллиарда долларов, — пишет 1 сентября РИА Новости, ссылаясь на Bloomberg Billionaires Index (BBI). Рейтинг составлен на основании стоимости акций компаний, долями которых владеют миллиардеры. Всего в рейтинг BBI представлены 500 богатейших людей мира, из которых 23 — россияне. Правда, из 23 наших богатейших соотечественников только 13 смогли увеличить свой капитал с начала 2020 года. Первую строчку богатейших россиян в рейтинге занимает один из основных владельцев «Норникеля», Владимир Потанин. Но всё же его состояние упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов.

На втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его бюджет с начала 2020 года уменьшился на 4,96 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда. Бронзу в рейтинге взял Владимир Лисин — основной бенифициар Новолипецкого металлургического комбината, чье состояние сократилось на 1,81 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда долларов. Алишер Усманов, владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона», занял четвертую строчку в рейтинге BBI. Он смог увеличить свой капитал на 2,29 миллиарда долларов, до 18,6 миллиарда. На пятом месте оказался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он с начала года потерял 1,87 миллиарда долларов и достиг отметки в 18,1 миллиарда долларов. На шестой строчке в рейтинге, как и месяцем ранее, остался Вагит Алекперов — совладелец «Лукойла». По данным Bloomberg, его состояние с начала года уменьшилось на 5,06 миллиарда долларов и составило 17,2 миллиарда. Роман Абрамович, которому принадлежит часть акций EVRAZ — металлургической и горнодобывающая компании, занял седьмое место. Его капитал сократился на 175 миллионов долларов, до 16,2 миллиарда.