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01.09.2020 16:33
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«Просим прекратить травлю». Насельницы Среднеуральского монастыря остаются со своим духовником схиигуменом Сергием

Насельницы Среднеуральского женского монастыря подписались под открытым письмом, в котором заявили, что не намерены его покидать и остаются там со своим духовником. Под текстом 153 подписи.

Фото письма 1 сентября опубликовал сторонник лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев на своей странице «ВКонтакте». В тексте сказано, что о решении предоставить насельницам возможность добровольного перехода в другие монастыри им стало известно из СМИ. Оттуда же они узнали, что их переходу якобы препятствует схиигумен Сергий. В письме женщины указывают, что остаются там вместе со своим духовником добровольно и осознанно.

«Просим Вас и всех, кто в этом участвует, прекратить травлю православного монастыря, его насельниц, братии и духовника обители», — обратились к аудитории насельницы.

Под письмом, адресованном благочинному монастырей Екатеринбургской епархии игумену Иерониму (Миронову), — 153 подписи с именами и фамилиями.

Ранее сторонники схиигумена устраивали митинги у Екатеринбургской епархии, поводом послужило заявление о том, что послушницам и монахиням монастыря необходимо избавиться от разрушительного влияния Сергия и вернуться «к монашескому деланию там, где действительно совершается монашеская жизнь».

Церковный суд лишил схиигумена сана из-за его роликов в YouTube, проповеди с критикой в адрес церкви были сочтены недостойными звания священнослужителя. Схиигумен также был оштрафован на 90 тысяч рублей за нарушение административного кодекса, а именно распространение в интернете фейков о коронавирусе. Схиигумен требовал у Путина передать ему президентские полномочия. Он заперся на территории монастыря.

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