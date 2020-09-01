«Просим прекратить травлю». Насельницы Среднеуральского монастыря остаются со своим духовником схиигуменом Сергием

Насельницы Среднеуральского женского монастыря подписались под открытым письмом, в котором заявили, что не намерены его покидать и остаются там со своим духовником. Под текстом 153 подписи.



Фото письма 1 сентября опубликовал сторонник лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев на своей странице «ВКонтакте». В тексте сказано, что о решении предоставить насельницам возможность добровольного перехода в другие монастыри им стало известно из СМИ. Оттуда же они узнали, что их переходу якобы препятствует схиигумен Сергий. В письме женщины указывают, что остаются там вместе со своим духовником добровольно и осознанно.