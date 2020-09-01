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01.09.2020 00:11
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«Терминатора» в российской армии сменит «Илья Муромец»

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию Ростех) разрабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе платформы «Армата». Об этом ТАСС 31 августа сообщил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», - заявил он.

Потапов уточнил, что предыдущую версию БМПТ на базе танка Т-72 назвали «Терминатор», но для новой выберут более «русское» название.

«Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», - подчеркнул гендиректор УВЗ.

Задача БМПТ — огневая поддержка бронетехники в наступлении, в том числе нейтрализация живой силы противника с переносными противотанковыми средствами.

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Комментарии (6)

мухомор
для экспортного потенциала нейминг никакой.
Те6рмнатор мог бы продаваться. Илья - нуууууу.
Хотя вся эта возня явно для внутреннего потребления. Ширма, за которой будет не видно, что 12Н360 не готов. И сомнения, которые высказывались с самого начала проекта по теме силовой установки осуществляются в полной мере. Замах на рубль, удар на копейку.
mangup
с точки зрения названий - все норм. и даже с юмором бывает - гвоздики, буратины..
Igor_VS
Смотрю практически. Можно ли на нем что-то пахать.?
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