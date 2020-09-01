«Терминатора» в российской армии сменит «Илья Муромец»

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию Ростех) разрабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе платформы «Армата». Об этом ТАСС 31 августа сообщил гендиректор УВЗ Александр Потапов.



«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», - заявил он.



Потапов уточнил, что предыдущую версию БМПТ на базе танка Т-72 назвали «Терминатор», но для новой выберут более «русское» название.

