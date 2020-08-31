ВОЗ: Бесконтрольная отмена карантина по всему миру приведет к катастрофе
Бесконтрольное снятие коронавирусных ограничений приведет к катастрофе. Об этом 31 августа заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Спустя восемь месяцев после начала пандемии мы понимаем, что люди устали и хотят жить дальше… Если страны серьезно настроены открыться, они должны серьезно относиться к подавлению передачи вируса и спасению жизней. Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — сказал Гебрейесус.
Он напомнил, что сейчас в некоторых странах, ослабивших ограничения, начинается вторая волна пандемии. Глава ВОЗ советует ограничить массовые мероприятия, соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование.
Власти Петербурга ранее заявили, что не исключают возвращения ограничений из-за коронавируса в конце сентября. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».