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31.08.2020 21:08
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«До завтра!» Белорусские девушки вновь зажгли фонарики на площади Независимости

На площади Независимости в Минске вечером 31 августа снова собрались протестующие — в основном женщины. Мужчин почти сразу задерживает ОМОН.

Девушки, как пишет tut.by, танцевали и скандировали «Жыве Беларусь», «Кожны дзень», «Не забудем — не простим». Возле Красного костела, где ранее ОМОН запирал протестующих, прошел крестный ход с участием протестующих. Они молились за митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого сегодня отказались пускать в страну, несмотря на то, что он является гражданином Белоруссии.

После крестного хода девушки взялись за руки и прошли цепочкой по площади Независимости. В финале акции они, по традиции, зажгли фонарики и пообещали прийти завтра.

Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа — люди недовольны результатами президентских выборов. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных. Власти Латвии, куда уехала вскоре после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская, запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 представителям белорусских властей. Так же поступили Эстония и Литва. Евросоюз тоже приготовил ограничительные меры.

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Комментарии (7)

Печенеги и половцы
Вода камень точит
Mozg
У Лукашеску два пути:
1. Разгонять простестующих силой с применением пыток и вызвать тем самым народный гнев и акции непоминовения
2. смириться с постоянными протестами, заблокированными улицами, санкциями, банковским кризисом, убыточной экономикой, непопулярностью в народе.

При втором варианте элиты (генералы) сами предпочтут арестовать сдувшегося диктатора, что бы навести порядок. Так было в куче стран по всему миру: от Чили до Таиланда
Piter Russo
Акции протеста вырождаются в флешмобы для фото и видеожурналистов.. Власть походу агрессивных активистов выудила, и финансирование внешние прикрывает.
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