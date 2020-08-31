«До завтра!» Белорусские девушки вновь зажгли фонарики на площади Независимости
На площади Независимости в Минске вечером 31 августа снова собрались протестующие — в основном женщины. Мужчин почти сразу задерживает ОМОН.
Девушки, как пишет tut.by, танцевали и скандировали «Жыве Беларусь», «Кожны дзень», «Не забудем — не простим». Возле Красного костела, где ранее ОМОН запирал протестующих, прошел крестный ход с участием протестующих. Они молились за митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого сегодня отказались пускать в страну, несмотря на то, что он является гражданином Белоруссии.
После крестного хода девушки взялись за руки и прошли цепочкой по площади Независимости. В финале акции они, по традиции, зажгли фонарики и пообещали прийти завтра.
Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа — люди недовольны результатами президентских выборов. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных. Власти Латвии, куда уехала вскоре после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская, запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 представителям белорусских властей. Так же поступили Эстония и Литва. Евросоюз тоже приготовил ограничительные меры.