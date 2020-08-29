Новую российскую боевую машину пехоты назовут в честь дикого кота из Красной книги. «Переходный этап к бронемашине будущего»

В России создается новая боевая машина пехоты «Манул», обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3. Об этом РИА Новости 28 августа сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.



«Используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, «Манул» — это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», — заявил Абдулов.

