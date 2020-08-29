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29.08.2020 00:09
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Новую российскую боевую машину пехоты назовут в честь дикого кота из Красной книги. «Переходный этап к бронемашине будущего»

В России создается новая боевая машина пехоты «Манул», обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3. Об этом РИА Новости 28 августа сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.

«Используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, «Манул» — это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», — заявил Абдулов.

Он уточнил, что перемещение двигателя в переднюю часть машины увеличило его защищенность при обстреле.

«Шасси «Манула» существенно модернизировано по сравнению с БМП-3, там стоит более мощный двигатель — до 660 лошадиных сил. Боевой модуль оснащен 30 мм автоматической пушкой, противотанковыми ракетами «Корнет-Э» и новейшим прицельным комплексом», — рассказал конструктор. В приобретении БМП заинтересованы Сухопутные войска РФ.

Отметим, машину назвали в честь редкого вида диких котов — манулов. Степные коты занесены к Красную книгу РФ, охота на них запрещена.

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