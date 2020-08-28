Макрон заявил Путину, что «силовое вмешательство в Белоруссии было бы нежелательно». Он ждет «транспарентного расследования» происшествия с Навальным
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с Владимиром Путиным предупредил его, что не одобрит любое силовое вторжение в Белоруссию. Об этом 28 августа пишет РБК со ссылкой на Reuters.
«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Белоруссию, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок. Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — цитирует агентство слова французского лидера.
Он добавил, что обсуждает с Путиным возможность убедить Лукашенко в том, что ему нужен посредник для переговоров с протестующими. Президент РФ накануне заявил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским коллегам.
Макрон также обсудил с Путиным отравление Алексея Навального и заявил, что ожидает от России «полностью транспарентного расследования происшествия».
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа самолет с пациентом улетел из России и приземлился в Берлине. Немецкая клиника установила, что у Навального была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Однако точно отравляющее вещество установлено не было. Не стали в клинике комментировать и возможность отравления «Новичком».