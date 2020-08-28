Макрон заявил Путину, что «силовое вмешательство в Белоруссии было бы нежелательно». Он ждет «транспарентного расследования» происшествия с Навальным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с Владимиром Путиным предупредил его, что не одобрит любое силовое вторжение в Белоруссию. Об этом 28 августа пишет РБК со ссылкой на Reuters.



«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Белоруссию, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок. Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — цитирует агентство слова французского лидера.

