Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Истребитель Су-27 был поднят на перехват американского разведывательного самолета RC-135 над Черным морем, сообщает 28 августа ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — сообщили в центре, подчеркнув, что нарушения границы допущено не было.
В НЦУО отметили, что весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета США от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.