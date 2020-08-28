ВАДА: Причины увольнения Гануса вызывают озабоченность

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на увольнение Юрия Гануса с должности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На официальном сайте ВАДА в пятницу, 28 августа, было опубликовано заявление.
«ВАДА принимает к сведению решение, принятое сегодня учредителями РУСАДА, ОКР И ПКР, об увольнении Юрия Гануса с должности генерального директора РУСАДА. ВАДА также отмечает отставку заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой в начале этой недели, а также независимого международного эксперта, члена Наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова. Эти события усиливают озабоченность, выраженную в заявлении ВАДА от 5 августа, в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении господина Гануса по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА», — говорится в заявлении.
Учредители РУСАДА — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР). Главы обеих организаций ранее неоднократно негативно отзывались о Ганусе. Исполняющим обязанности главы РУСАДА назначен Михаил Буханов, занимающий ранее должность юриста антидопингового агентства.
Подробнее о ситуации с нарушениями, которые выявила аудиторская проверка РУСАДА, читайте в материале «Фонтанки». Ганус не раз сообщал об угрозах в свой адрес.