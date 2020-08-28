«Накажут сами себя». В Литве прокомментировали обещанные Лукашенко санкции

Министр экономики и инноваций Литвы прокомментировал слова Александра Лукашенко о переориентировании всех торговых потоков с портов Прибалтики.

«Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия», — цитирует 28 августа заявление Римантаса Синкявичюса «Интерфакс».

По его словам, белорусскому руководству необходимо проанализировать ситуацию прежде, чем говорить о санкциях. Министр выразил надежду, что президента Белоруссии убедят в неправильности такого шага.