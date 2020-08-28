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28.08.2020 17:38
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«Накажут сами себя». В Литве прокомментировали обещанные Лукашенко санкции

Министр экономики и инноваций Литвы прокомментировал слова Александра Лукашенко о переориентировании всех торговых потоков с портов Прибалтики.

«Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия», — цитирует 28 августа заявление Римантаса Синкявичюса «Интерфакс».

По его словам, белорусскому руководству необходимо проанализировать ситуацию прежде, чем говорить о санкциях. Министр выразил надежду, что президента Белоруссии убедят в неправильности такого шага.

Александр Лукашенко заявил, что его страна не боится санкций. Он отметил, что уже распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы.

Евросоюз анонсировал санкции против Белоруссии 19 августа.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
антибатьковая либерда - первые, как всегда. даже уже смеяться тяжело.
калининград с радостью примет, а то и усть-луга.
kоt-obormot
Все через свое море повезет? Ну через то, в котором креветки для РФ добывают.
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