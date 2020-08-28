«Зенит» ведет переговоры с Данни о возвращении

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Мигель Данни может вернуться в петербургскую команду. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в пятницу, 28 августа, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев планирует провести встречу с экс-футболистом.
Португальцу предложат одну из менеджерских должностей в «Зените».
Мигель Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В 2019 году завершил игровую карьеру. Данни трижды становился чемпионом России в составе «Зенита», дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Суперкубок УЕФА в 2008-м.