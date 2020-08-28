Royal Clinic заплатит почти 500 тысяч за два укола, которые на 8 месяцев отправили петербурженку в больницу

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 августа, поводом к судебной тяжбе Ларисы Андреевской к ООО «Центр Косметики» стало её желание расторгнуть договоры и вернуть деньги. Женщина приобретала абонементы в клинике в июле 2018, а также в марте и мае 2019 года. Каждый раз для этого ей требовался кредит.

Петербургский частный медицинский центр признан нарушителем закона о Защите прав потребителей. Суд у клиники выиграла клиентка, которая ради косметологических процедур влезла в кредит, а потом проходила лечение у настоящих врачей.

В общей сложности клиентка выложила под триста тысяч рублей, ещё около пятидесяти составили проценты. Оценить весь ассортимент она не смогла.

«Андреевская пояснила, что в рамках указанных договоров ей было сделано два укола, после которых истец вынуждена была проходить лечение в течение 8 месяцев, в связи с чем она отказалась от исполнения договора», — уточнили в пресс-службе.

Медцентр состояние здоровья клиентки не взволновало, её требования расторгнуть договоры и вернуть деньги за недополученные услуги остались без ответа.

Андреевская подала иск по Закону о защите прав потребителей и выиграла. Московский райсуд удовлетворил её требования частично, отказав в расторжении договоров, срок которых истёк, и сократив финансовые претензии.

ООО «Центр Косметики» обязали выплатить истице 466 тысяч рублей, в которые вошли 155 тысяч штрафа, 10 тысяч моральной компенсации, 14 тысяч неустойки и возврат уплаченных по договорам средств без учёта набежавших процентов.

ООО «Центр косметики» создано в 2013 году. Петербуржцам оно знакомо как медцентр Royal Clinic рядом с метро «Горьковская».