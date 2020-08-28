FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +16
75.24р89.00р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.08.2020 16:22
2
Печать

Royal Clinic заплатит почти 500 тысяч за два укола, которые на 8 месяцев отправили петербурженку в больницу

Петербургский частный медицинский центр признан нарушителем закона о Защите прав потребителей. Суд у клиники выиграла клиентка, которая ради косметологических процедур влезла в кредит, а потом проходила лечение у настоящих врачей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 августа, поводом к судебной тяжбе Ларисы Андреевской к ООО «Центр Косметики» стало её желание расторгнуть договоры и вернуть деньги. Женщина приобретала абонементы в клинике в июле 2018, а также в марте и мае 2019 года. Каждый раз для этого ей требовался кредит.

В общей сложности клиентка выложила под триста тысяч рублей, ещё около пятидесяти составили проценты. Оценить весь ассортимент она не смогла.

«Андреевская пояснила, что в рамках указанных договоров ей было сделано два укола, после которых истец вынуждена была проходить лечение в течение 8 месяцев, в связи с чем она отказалась от исполнения договора», — уточнили в пресс-службе.

Медцентр состояние здоровья клиентки не взволновало, её требования расторгнуть договоры и вернуть деньги за недополученные услуги остались без ответа.

Андреевская подала иск по Закону о защите прав потребителей и выиграла. Московский райсуд удовлетворил её требования частично, отказав в расторжении договоров, срок которых истёк, и сократив финансовые претензии.

ООО «Центр Косметики» обязали выплатить истице 466 тысяч рублей, в которые вошли 155 тысяч штрафа, 10 тысяч моральной компенсации, 14 тысяч неустойки и возврат уплаченных по договорам средств без учёта набежавших процентов.

ООО «Центр косметики» создано в 2013 году. Петербуржцам оно знакомо как медцентр Royal Clinic рядом с метро «Горьковская».

По данным СПАРК, гендиректором и бенефициаром ООО является Александра Шукайлова. Компания перешла ей в 2018 году, а до этого фирмой владели Даниил Виннер и сеть «Дешели». В настоящее время «Центр косметики» ликвидируется.

В 2017 году в Royal Clinic нагрянули полиция и СОБР, в 2018-м Шукайлову привлекли по уголовному делу о небезопасных услугах населению, в суде его прекратили по просьбе следствия, Шукайлова отделалась штрафом. В сентябре прошлого года она была задержана уже по делу о мошенничестве. По версии следствия, группа выдавала себя за медиков и через фейковые клиники выжимала деньги из горожан.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Vahmistroff
"через фейковые клиники выжимали деньги из горожан."
Полноте! "Выжимают" деньги налоговые, судебные, коллекторские органы. "Фейковые" клиники работают с населением, имеющим излишки денежной и недостатком мозговой массы, путем естественного отбора наиболее выдающихся индивидуумов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний