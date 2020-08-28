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28.08.2020 16:01
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«Серьезной опасности для жизни нет». Немецкая клиника рассказала новые подробности лечения Навального

Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен Алексей Навальный, сообщила, что состояние пациента остается тяжелым.

«Симптомы, вызванные ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ», — рассказала 28 августа пресс-секретарь клиники Мануэлла Зингл.

По ее словам, состояние Навального остается тяжелым, однако нет какой-либо серьезной опасности для его жизни. «Какие-либо долгосрочные последствия отравления пациента пока не видны», — заверили в клинике.

Больница Charite 22 августа приняла пациента из России. Врачи установили, что у Навального была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Немецкие СМИ сообщают, что для определения отравляющего вещества были привлечены военные эксперты.

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