Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев перешел в «Химки»

Футбольный клуб «Химки» объявил о переходе нападающего «Зенита-2» Ильи Воробьева. Как сообщили в пресс-службе подмосковной команды в пятницу, 28 августа, 21-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона-2020/21.
🚄Из Петербурга в Химки! Илья Воробьев — красно-черный!https://t.co/iAREg5gXPr pic.twitter.com/Guqh9bfJ06— ФК Химки (@fc_khimki) August 28, 2020
Илья Воробьев — воспитанник «Зенита». Прошлый сезон форвард отыграл в «Зените-2», забив 6 голов в 15 встречах. В текущем чемпионате ПФЛ на его счету два гола и результативная передача в трех стартовых матчах.