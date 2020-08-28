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28.08.2020 15:56
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Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев перешел в «Химки»

Футбольный клуб «Химки» объявил о переходе нападающего «Зенита-2» Ильи Воробьева. Как сообщили в пресс-службе подмосковной команды в пятницу, 28 августа, 21-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона-2020/21.

Илья Воробьев — воспитанник «Зенита». Прошлый сезон форвард отыграл в «Зените-2», забив 6 голов в 15 встречах. В текущем чемпионате ПФЛ на его счету два гола и результативная передача в трех стартовых матчах.

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