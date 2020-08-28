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28.08.2020 15:29
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Люди ради того, чтобы уколоться, выстраиваются в очереди. Как проходит вакцинация от вируса в мобильных пунктах Петербурга

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Бесплатная вакцинация от гриппа началась 28 августа с 8 утра в Выборгском районе Петербурга. Корреспондент «Фонтанки» узнал, как проходит столь необходимая сезонная процедура.

С 8 утра до 13:00 в мобильном пункте у ст. метро «Пр. Просвещения» уже привились около 140 человек. Люди собираются в очереди для защиты себя от 4-х штаммов гриппа препаратом «Гриппол плюс». Вакцинирование проходит в нормальном режиме и с соблюдением всех мер защиты от распространения любой заразы. У каждого посетителя проверяется температура, а в кабину запускают по одному.

Вся процедура занимает не более 5 минут.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Защититься от гриппа может любой петербуржец и гость города с 18 лет и вне зависимости от адреса регистрации и приписки к медучреждению. Главное — принести паспорт и медицинский полис. Вакцинировать детей можно только в поликлиниках.

Привиться в Выборгском районе можно еще у ст. м. «Озерки» и «Парнас» по рабочим дням с 08:00 до 20:00.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

OldObyvatel
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.©
Халява бывает только в мышеловках.
Вообще-то, смеюсь я с вас, как говорят в Одессе.
Голосование на пеньках, вакцинация в автолавке...
Расея, одним словом...
Cashmare
"Люди ради того, чтобы уколоться, выстраиваются в очереди"... наркоманы, наверное
Piter Russo
У Гриппол Плюс меня лично да и не только меня смущает состав, в частности наличие азоксимера бромида и в 3 раза меньше антигенов по сравнению с тем что рекомендует ВОЗ и сравнительно частые по сравнению с другими вакцинами аллергические реакции на ее применение.
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