С 8 утра до 13:00 в мобильном пункте у ст. метро «Пр. Просвещения» уже привились около 140 человек. Люди собираются в очереди для защиты себя от 4-х штаммов гриппа препаратом «Гриппол плюс». Вакцинирование проходит в нормальном режиме и с соблюдением всех мер защиты от распространения любой заразы. У каждого посетителя проверяется температура, а в кабину запускают по одному.

Бесплатная вакцинация от гриппа началась 28 августа с 8 утра в Выборгском районе Петербурга. Корреспондент «Фонтанки» узнал, как проходит столь необходимая сезонная процедура.

Защититься от гриппа может любой петербуржец и гость города с 18 лет и вне зависимости от адреса регистрации и приписки к медучреждению. Главное — принести паспорт и медицинский полис. Вакцинировать детей можно только в поликлиниках.



Привиться в Выборгском районе можно еще у ст. м. «Озерки» и «Парнас» по рабочим дням с 08:00 до 20:00.

