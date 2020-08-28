Центробанк не дает евро подняться выше 89

Центробанк РФ опустил курсы евро и доллара после укрепления российской национальной валюты на бирже.
Официальный курс евро, установленный Центробанком на 29 августа, составляет 88,7 рубля. Сегодняшний курс ЦБ вплотную подошел к психологически важной отметке в 89 рублей, составив 88,9960. Курс доллара на 29 марта установлен в 74,64 рубля.
На торгах в конце недели российская национальная валюта смогла существенно укрепиться. Так, по данным на 14.00, евро потерял почти 20 копеек, упав до 88,4. Доллар, в свою очередь, опустился на бирже на 70 копеек. Сегодня американская валюта торгуется почти за 74,3 рубля.