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28.08.2020 13:44
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«Фонтанка» ищет читателей, которые провели с нами 20 лет

Интернет-газете «Фонтанка.ру» исполняется 20 лет.

В сентябре 2000-го Агентство журналистских расследований запустило новостной сайт «Фонтанка.ру». C тех пор газета росла и менялась вместе с городом, страной и вместе со своими читателями. Осенью 2000-го у нас появились первые десятки и сотни читателей. Сейчас «Фонтанка» — главный новостной ресурс Петербурга, аудитория которого составляет больше 500 тысяч пользователей и полтора миллиона просмотров в день. Мы любим вас всех, но особенно ценим тех, кто все эти годы жил вместе с нами. Читателей, которые стали фактически нашими постоянными соавторами.

Мы просим откликнуться тех, кто начинал читать нас в 2000-м и не бросил до сих пор. Нам хотелось бы встретиться и задать вопрос: что для вас «Фонтанка» и что вам сейчас требуется от «Фонтанки».

Пожалуйста, выйдите на связь по почте (mail@fontanka.ru), через соцсети (https://vk.com/fontanka, https://www.facebook.com/fontanka.ru, https://twitter.com/fontanka_spb)), по телефону или любым другим доступным способом.

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Комментарии (32)

Александр Смуров
Фонтанку просматриваю со 2-й декады июля 2008 года когда она первой опубликовала бездоказательное сообщение о подрыве на мине студента СПбГУ С. Смурова.
С тех пор ничего не изменилось, доказательств или хотя бы ссылки на них не было и нет.
DEMOMON
Встречаться? А есть смысл? Читали и будем читать и писать также. Даже несмотря на цензуру. Желаю "Фонтанке" всё-таки поменьше цензурировать, т.к. в этом вопросе у вас, дорогие редакторы, к великому сожалению, пробел.
sektor7
Я с нулевых, уважаемая редакция. Зуб даю!!
Прикольное оформление было. Как афиша в цирке))
Верните Водителя Петербурга!!!!!
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