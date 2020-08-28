«Фонтанка» ищет читателей, которые провели с нами 20 лет

В сентябре 2000-го Агентство журналистских расследований запустило новостной сайт «Фонтанка.ру». C тех пор газета росла и менялась вместе с городом, страной и вместе со своими читателями. Осенью 2000-го у нас появились первые десятки и сотни читателей. Сейчас «Фонтанка» — главный новостной ресурс Петербурга, аудитория которого составляет больше 500 тысяч пользователей и полтора миллиона просмотров в день. Мы любим вас всех, но особенно ценим тех, кто все эти годы жил вместе с нами. Читателей, которые стали фактически нашими постоянными соавторами.

Мы просим откликнуться тех, кто начинал читать нас в 2000-м и не бросил до сих пор. Нам хотелось бы встретиться и задать вопрос: что для вас «Фонтанка» и что вам сейчас требуется от «Фонтанки».

Пожалуйста, выйдите на связь по почте (mail@fontanka.ru), через соцсети (https://vk.com/fontanka, https://www.facebook.com/fontanka.ru, https://twitter.com/fontanka_spb)), по телефону или любым другим доступным способом.