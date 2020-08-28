FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.24р89.00р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.08.2020 12:42
11
Печать

Темнокожие хоккеисты попросили НХЛ перекрасить синюю линию в черный цвет и еще дать им 100 млн долларов

Альянс хоккейного разнообразия (движение темнокожих хоккеистов) обратился к Национальной хоккейной лиге с несколькими предложениями для борьбы с расизмом. Как сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд в пятницу, 28 августа, лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, просят изменить разметку игровой площади и денег.

Альянс предложил лиге выделить 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет на финансирование антирасистских инициатив. Это около 312,5 тысячи долларов с каждого клуба за сезон.

Также организация хочет перекрасить синюю линию, которая служит для определения офсайда во время матчей в черный цвет, и проводить предматчевые раскатки в специальных свитерах черного цвета.

Альянс хоккейного разнообразия ставит перед НХЛ следующие цели:

1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном — 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Официального ответа от НХЛ пока не поступило. Ранее лига НХЛ на два дня отменила проведение матчей плей-офф в поддержку движения Black Lives Matter, которое усилилось после того, как полицейские американского города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости. Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», — заявили по этому поводу в пресс-службе НХЛ.

По той же причине плей-офф был приостановлен в Национальной баскетбольной лиге, где ряд команд накануне не вышли на площадку за несколько минут до начала матчей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

anna_ru333
Поддержим «белокожих» красим все в белый цвет , темнокожие в «чёрный » и играем только в шашки или шахматы...
SSGHQ
Погано. Нет обоснования.
DEMOMON
"1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%."
А-га, а если этот товарисч не в зуб ногой, тоже брать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний