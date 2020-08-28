Темнокожие хоккеисты попросили НХЛ перекрасить синюю линию в черный цвет и еще дать им 100 млн долларов
Альянс хоккейного разнообразия (движение темнокожих хоккеистов) обратился к Национальной хоккейной лиге с несколькими предложениями для борьбы с расизмом. Как сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд в пятницу, 28 августа, лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, просят изменить разметку игровой площади и денег.
The HDA has also suggested the NHL make a statement by temporarily changing the blue line to Black. pic.twitter.com/oEwmEYz0zx— Rick Westhead (@rwesthead) August 27, 2020
Альянс предложил лиге выделить 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет на финансирование антирасистских инициатив. Это около 312,5 тысячи долларов с каждого клуба за сезон.
Также организация хочет перекрасить синюю линию, которая служит для определения офсайда во время матчей в черный цвет, и проводить предматчевые раскатки в специальных свитерах черного цвета.
The HDA asked for the NHL to run PSAs for the alliance during the playoffs this summer. And for the NHL to have on-ice presence of the HDA logo.— Rick Westhead (@rwesthead) August 27, 2020
The league to this point has not agreed to those requests. pic.twitter.com/5k5IUJhkIn
Альянс хоккейного разнообразия ставит перед НХЛ следующие цели:
1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.
2. К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном — 10%.
3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.
Официального ответа от НХЛ пока не поступило. Ранее лига НХЛ на два дня отменила проведение матчей плей-офф в поддержку движения Black Lives Matter, которое усилилось после того, как полицейские американского города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.
«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости. Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», — заявили по этому поводу в пресс-службе НХЛ.
По той же причине плей-офф был приостановлен в Национальной баскетбольной лиге, где ряд команд накануне не вышли на площадку за несколько минут до начала матчей.