Альянс хоккейного разнообразия (движение темнокожих хоккеистов) обратился к Национальной хоккейной лиге с несколькими предложениями для борьбы с расизмом. Как сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд в пятницу, 28 августа, лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, просят изменить разметку игровой площади и денег.

Альянс предложил лиге выделить 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет на финансирование антирасистских инициатив. Это около 312,5 тысячи долларов с каждого клуба за сезон.

Также организация хочет перекрасить синюю линию, которая служит для определения офсайда во время матчей в черный цвет, и проводить предматчевые раскатки в специальных свитерах черного цвета.

Альянс хоккейного разнообразия ставит перед НХЛ следующие цели:

1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном — 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Официального ответа от НХЛ пока не поступило. Ранее лига НХЛ на два дня отменила проведение матчей плей-офф в поддержку движения Black Lives Matter, которое усилилось после того, как полицейские американского города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.

«Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости. Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе», — заявили по этому поводу в пресс-службе НХЛ.