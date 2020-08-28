В кальянной на Благодатной дымили с неправильной вентиляцией. Суд дал владельцам возможность спокойно над этим подумать

Причиной тому стала июльская проверка, в ходе которой были выявлены проблемы с вентиляционной системой — она не соответствовала установленным требованиям. Кроме того, практически в полном составе отсутствовали документы на её установку, обслуживание и эксплуатацию.

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов 28 августа, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм к административной ответственности привлекли собственника кальянной Shee bar на Благодатной улице.

Поклонникам ароматного дыма перекрыли доступ к любимому развлечению в Московском районе Петербурга. Внеплановую проверку в заведении не прошли музыкальное оборудование и система вентиляции.

В ходе проверки также нашли музыкальное оборудование, которого там быть не должно, так как заведение располагается на первом этаже жилого дома.

Представитель собственника на заседание не явился. Московский районный суд закрыл кальянную на месяц.