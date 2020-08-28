«Деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на отношениях». Россия высылает норвежского дипломата

Внешнеполитическое ведомство России объявило о высылке из РФ одного из старших дипломатов посольства Норвегии.

«Посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов Посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней», — говорится 28 августа в заявлении МИД РФ.

По словам российских дипломатов, принятое решение стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые 18 августа признали российского дипломата персоной нон грата.