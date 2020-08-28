«Деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на отношениях». Россия высылает норвежского дипломата
Внешнеполитическое ведомство России объявило о высылке из РФ одного из старших дипломатов посольства Норвегии.
«Посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов Посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней», — говорится 28 августа в заявлении МИД РФ.
По словам российских дипломатов, принятое решение стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые 18 августа признали российского дипломата персоной нон грата.
«Проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.