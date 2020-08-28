FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.24р89.00р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.08.2020 12:06
0
Печать

«Деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на отношениях». Россия высылает норвежского дипломата

Внешнеполитическое ведомство России объявило о высылке из РФ одного из старших дипломатов посольства Норвегии.

«Посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов Посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней», — говорится 28 августа в заявлении МИД РФ.

По словам российских дипломатов, принятое решение стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые 18 августа признали российского дипломата персоной нон грата.

«Проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний