«Работа из дома, но обед по расписанию». Петербургская компания открыла перспективное направление
На карту проекта «Покупай у своих» в разгар кризиса ежедневно добавлялись сотни петербургских компаний, большинство которых были вынуждены поменять условия работы — рестораны работали навынос и на доставку, образовательные организации перешли в онлайн. Генеральный директор компании, которая с 2014 года занимается организацией питания для предприятий и выездным ресторанным обслуживанием, благодаря карантину открыл новое направление.
«Пандемия ударила по нашей отрасли очень сильно. В первый месяц изоляции у нас закрылись все наши объекты. По причине того, что все наши клиенты — это крупные компании, в том числе и госсектор, поэтому все сотрудники были переведены на удаленку, и наши точки питания остались не востребованы, — рассказывает генеральный директор Сергей Смирнов. — В середине апреля, когда уже стало понятно, что к маю это не закончится и ресурсы компании не выдержат держать весь штат сотрудников, оплачивая полную заработную плату, аренду и прочие платежи, было принято решение перейти на доставку. Таким образом, нашим главным корпоративным клиентам мы до сих пор доставляем ежедневные комплексные обеды для сотрудников, которые работают дома на удаленке. Эта мера помогла сохранить основной костяк персонала и прокачать новое направление».
По словам предпринимателя, с большей частью арендодателей удалось договориться на скидку или полную отмену в период простоя. Но есть арендодатели, которые насчитали полностью арендную плату, хотя с 28 марта и по сей день фирма не пользуется помещениями. Переговоры длятся до сих пор.
От государства компании удалось получить отсрочку по налогам первого квартала и освобождение от уплаты взносов за второй квартал. Субсидию на выплату заработной платы, как и беспроцентный кредит, получить не удалось.
«Направление мероприятий, банкетов, фуршетов и т.п. полностью на стопе, — делится Смирнов. — Оборудование пустили в продажу, чтобы скомпенсировать убытки за это время и оплатить долги. Штат сократился на 30%, если не накроет второй волной изоляционных мер, восстановление до уровня работы в феврале-марте 2020 г. займет около года. На сегодняшний день мы предлагаем корпоративным клиентам доставку обедов для сотрудников с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Наши производственные мощности полностью соответствуют современным стандартам пищевой безопасности в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Все сотрудники ежедневно проходят температурные тесты и тесты на COVID один раз в неделю. Стандарты дезинфекции оборудования и помещений усилены в соответствии с требованием Роспотребнадзора. На сегодняшний день доставку для корпоративных клиентов мы рассматриваем как перспективное крупное направление нашей компании».