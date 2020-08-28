Проститутки, бутылка коньяка и сбор информации о монахинях. Обвиненный в шпионаже в пользу России экс-спецназовец США «Икар Лесников» рассказал о вербовке

«У меня было мессианское видение себя в России: что я собираюсь освободить ее от деспотического правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. <...> Кроме того, меня беспокоило то, что они могли сделать с семьей моей жены», — цитирует 28 августа объяснение Деббинса для прокураты The Washington Post.

Бывший военнослужащий спецназа США Питер Деббинс, который, как считает следствие, работал на российскую разведку под позывным «Икар Лесников», рассказал о своей вербовке и 15-летней работе.

По его словам, на него вышло «очень изощренное агентство внешней разведки», когда он был 19-летним студентом Миннесотского университета и членом Корпуса подготовки офицеров запаса и обучался в России. Также он познакомился со своей будущей женой, отец которой был военным.



Первым заданием агента «Икар Лесников» было узнать личности четырех монахинь в местной католической церкви. Зачем российской стороне такая информация ему не пояснили.



«Взамен, по словам прокуратуры, ему дали 1000 долларов, бутылку коньяка и российскую военную форму. В своем заявлении Деббинс указал, что русские также предлагали ему услуги проституток, от которых он отказался», — уточняет the Washington Post.



Так началось его 15-летнее сотрудничество с иностранным государством. Вербовщики не прогадали, так как позже Деббинс имел доступ к «строго засекреченной информации».



Его обвиняют в том, что он делился сведениями о деятельности и персонале своего спецподразделения, именами сотрудников контрразведки США и товарищей по спецназу. Иногда Икар отказывался выполнять задания. Так, он не стал передавать «американские армейские инструкции». По словам Деббинса, его кураторы были недовольны, когда он решил уйти из армии в частный сектор.

