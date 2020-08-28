На стройку новой сцены Малого драматического театра наведались любители цветных металлов. Их сгубила жадность

Строители новой сцены МДТ на Звенигородской улице недосчитались катушки медного электрокабеля. Когда полиция осматривала место кражи, воры вернулись.



Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, сообщение о краже со стройплощадки поступило в полицию Адмиралтейского района накануне около 18.30. Утром строители не смогли найти на Звенигородской, 7, литера А, моток медного электрокабеля. Оборудование принадлежит ООО «Трансепт Групп».



Судя по словам гендиректора предприятия Станислава Крылова, преступление совершалось в двух частях, а сам сюжет имел признаки остросюжетного фильма. Как он рассказал «Фонтанке», в ночь на 27 августа злоумышленники проникли на стройплощадку со стороны океанариума, обесточили питающий кабель в строящемся здании и часть его вынесли. Вечером в четверг они решили вернуться за оставшимся и повторили маневр, но к тому времени их уже поджидала полиция, так что джентльменов удачи задержали, как только они загрузили добычу себе в автомобиль. «Камеры все действия засняли, устроили засаду, так что полиция отработала на 101%», — подчеркнул Крылов. Сумма ущерба все еще устанавливается.

