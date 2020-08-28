Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа сообщил правящему блоку Либерально-демократической партии о решении покинуть пост. Он будет исполнять обязанности главы правительства до выбора преемника.
У Синдзо Абэ язвенный колит. Это заболевание уже послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром, пишет Киодо. За последнее время премьер дважды посещал клинику в Токио, что породило слухи о скором уходе с поста.
Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.
Ключевые индексы Токийской фондовой биржи на момент появления сообщений о намерении Синдзо Абэ покинуть пост рухнули на 2%, добавляет ТАСС.