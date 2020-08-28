Forbes определился со списком богатейших женщин России. В нем два новичка — дочь Федуна и вдова Когана

Список из 25 россиянок, которые суммарно заработали больше 10 миллиардов долларов, журнал Forbes опубликовал 27 августа. В рейтинге из 25 женщин два новичка.



Впервые в рейтинг была включена дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Екатерина Федун, она на третьем месте с состоянием в в 700 млн долларов. Также журнал включил в список Людмилу Коган, которая унаследовала активы после смерти своего супруга Владимира, женщина на 13-м месте, от мужа ей досталось состояние в 350 млн долларов. С 2007 года она управляет компанией «БФА-Девелопмент», которая строит жилье в Петербурге.

