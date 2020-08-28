Forbes определился со списком богатейших женщин России. В нем два новичка — дочь Федуна и вдова Когана
Список из 25 россиянок, которые суммарно заработали больше 10 миллиардов долларов, журнал Forbes опубликовал 27 августа. В рейтинге из 25 женщин два новичка.
Впервые в рейтинг была включена дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Екатерина Федун, она на третьем месте с состоянием в в 700 млн долларов. Также журнал включил в список Людмилу Коган, которая унаследовала активы после смерти своего супруга Владимира, женщина на 13-м месте, от мужа ей досталось состояние в 350 млн долларов. С 2007 года она управляет компанией «БФА-Девелопмент», которая строит жилье в Петербурге.
Многолетний лидер рейтинга — президент компании Inteco Management Елена Батурина. Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова заработала 1,3 миллиарда. На втором месте тоже миллиардер — генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, у нее 1,1 млрд. За время пандемии в ее компании получили работу около 15 тысяч человек, бизнес начинает развиваться на территории Евросоюза. Forbes отмечает, что обе миллиардерши за год увеличили состояние на 100 млн долларов каждая.
Супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука на четвертом месте рейтинга, у нее 600 млн долларов. Замыкает первую пятерку экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Она живет на выплаты после развода — также порядка 600 млн долларов. Целиком со списком можно ознакомиться на сайте Forbes.