В Минске задержан совладелец сайтов The Village Беларусь и Kyky. «В ваших интересах с нами поговорить»

В Минске задержан совладелец сайтов Kykу.org и The Village Александр Василевич. Об этом 27 августа вечером в Facebook сообщила его жена Надежда Зеленкова.



«Я дома, Александр Василевич не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», - написала она.



Ранее сообщалось об обысках в редакциях этих изданий. Туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля — якобы для расследования налоговых преступлений. Как рассказала «МБХ Медиа» Дарья Мински (совладелец Mint Media, которой принадлежат оба издания), милиционеры хотели вызвать на допрос директора компании, которая находится за границей. «Говорят, в ваших интересах с нами поговорить», - передала их слова Мински.

