В Минске задержан совладелец сайтов The Village Беларусь и Kyky. «В ваших интересах с нами поговорить»
В Минске задержан совладелец сайтов Kykу.org и The Village Александр Василевич. Об этом 27 августа вечером в Facebook сообщила его жена Надежда Зеленкова.
«Я дома, Александр Василевич не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», - написала она.
Ранее сообщалось об обысках в редакциях этих изданий. Туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля — якобы для расследования налоговых преступлений. Как рассказала «МБХ Медиа» Дарья Мински (совладелец Mint Media, которой принадлежат оба издания), милиционеры хотели вызвать на допрос директора компании, которая находится за границей. «Говорят, в ваших интересах с нами поговорить», - передала их слова Мински.
Александра Василевича, соучредителя рекламного агентства Vondel / Hepta, сначала отвезли домой, где прошел обыск, затем на допрос в департамент финансовых расследований.
Вечером 27 августа в Минске прошли очередные протестные акции, на площади Независимости задержали более 100 человек, однако без применения насилия.
Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сбор на площади Независимости вечером 27 августа связан с задержаниями накануне, когда часть протестующих ОМОН запер в церкви.