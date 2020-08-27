FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
75.24р89.00р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.08.2020 22:34
0
Печать

В Минске задержан совладелец сайтов The Village Беларусь и Kyky. «В ваших интересах с нами поговорить»

В Минске задержан совладелец сайтов Kykу.org и The Village Александр Василевич. Об этом 27 августа вечером в Facebook сообщила его жена Надежда Зеленкова.

«Я дома, Александр Василевич не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», - написала она.

Ранее сообщалось об обысках в редакциях этих изданий. Туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля — якобы для расследования налоговых преступлений. Как рассказала «МБХ Медиа» Дарья Мински (совладелец Mint Media, которой принадлежат оба издания), милиционеры хотели вызвать на допрос директора компании, которая находится за границей. «Говорят, в ваших интересах с нами поговорить», - передала их слова Мински.

Александра Василевича, соучредителя рекламного агентства Vondel / Hepta, сначала отвезли домой, где прошел обыск, затем на допрос в департамент финансовых расследований.

Вечером 27 августа в Минске прошли очередные протестные акции, на площади Независимости задержали более 100 человек, однако без применения насилия.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сбор на площади Независимости вечером 27 августа связан с задержаниями накануне, когда часть протестующих ОМОН запер в церкви.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний