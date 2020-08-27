FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
75.24р89.00р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.08.2020 22:25
8
Печать

Россиянку чудом спасли из расщелины в Альпах. На ледник она отправилась в кроссовках и шортах

Россиянка, проживающая в Германии, упала на глубину 10–15 метров в расщелину ледника Гренц в Альпах. Из ледяного плена её вызволили спустя два дня, пишет 27 августа швейцарское издание Blick.

Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, женщина в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Случайно провалившуюся в расщелину женщину услышали альпинисты, которые решили пойти в обход.

«Для этого высокогорного тура нужны как минимум кошки, веревка, альпинистское снаряжение, и вы, конечно же, не должны идти в одиночку», — говорит смотритель горной хижины.

35-летняя женщина провела в расщелине два дня и две ночи и получила переохлаждение лёгкой степени. В хижине сейчас около 5 градусов тепла утром, а днем становится теплее. Но туристка была на 1000 метров выше.

«Горно-спасательная служба Air-Zermatt не знала такого чуда спасения из расселины за последние 20 лет», - говорится в сообщении Air-Zermatt.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

261847251
Наверное кто-то перепутал и речь идёт о двух часах, а не днях.
За двое суток во льду в кроссовках и шортах можно несколько раз дать дуба, а не "лёгкое переохлаждение" получить.
hal9000
Ей эти два дня Старуха с косой объясняла что такое Глупость..)..у меня такое тоже было..очень хочется жить в такие моменты..))
_Igor_
Cмотритель горной хижины?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний