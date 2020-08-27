Россиянка, проживающая в Германии, упала на глубину 10–15 метров в расщелину ледника Гренц в Альпах. Из ледяного плена её вызволили спустя два дня, пишет 27 августа швейцарское издание Blick.

Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, женщина в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Случайно провалившуюся в расщелину женщину услышали альпинисты, которые решили пойти в обход.

«Для этого высокогорного тура нужны как минимум кошки, веревка, альпинистское снаряжение, и вы, конечно же, не должны идти в одиночку», — говорит смотритель горной хижины.

