Россиянку чудом спасли из расщелины в Альпах. На ледник она отправилась в кроссовках и шортах
Россиянка, проживающая в Германии, упала на глубину 10–15 метров в расщелину ледника Гренц в Альпах. Из ледяного плена её вызволили спустя два дня, пишет 27 августа швейцарское издание Blick.
Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, женщина в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Случайно провалившуюся в расщелину женщину услышали альпинисты, которые решили пойти в обход.
«Для этого высокогорного тура нужны как минимум кошки, веревка, альпинистское снаряжение, и вы, конечно же, не должны идти в одиночку», — говорит смотритель горной хижины.
35-летняя женщина провела в расщелине два дня и две ночи и получила переохлаждение лёгкой степени. В хижине сейчас около 5 градусов тепла утром, а днем становится теплее. Но туристка была на 1000 метров выше.
«Горно-спасательная служба Air-Zermatt не знала такого чуда спасения из расселины за последние 20 лет», - говорится в сообщении Air-Zermatt.