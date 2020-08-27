Журналистам и блогерам разрешат рассказывать о наркотиках и связанных с ними преступлениях - законопроект

Публикация информации о незаконном потреблении наркотиков и действиях полиции по борьбе с «зельем» не будет считаться их пропагандой. Такой законопроект 27 августа представило МВД России. Действующий федеральный закон запрещает распространять в средствах массовой информации и в Интернете любые сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств и психотропных веществ, способах и местах культивирования соответствующих растений и так далее. Такие меры направлены на пресечение пропаганды наркотиков.

Однако в законе понятие «пропаганды» не закреплено, а на практике формальные нормы по существу запрещают распространение практически любой информации о «зелье», в том числе о фактах незаконной продажи наркотиков, предпринимаемых правоохранительными органами мерах борьбы и даже вынесенных преступникам приговорах. Опять же формальный подход не делает исключений даже для содержащих эпизоды потребления наркотиков художественных произведений (например, активно потребляющего популярного героя Конан Дойла). Подготовленные МВД России поправки устраняют противоречия. Впервые в законе закрепляется само понятие «пропаганда наркотических средств». При этом оговаривается, что к ней не относится распространение информации о пресечении правоохранительными органами фактов незаконного потребления или оборота наркотиков и о деятельности в рамках антинаркотической пропаганды. Легализуются произведения, «имеющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность для общества», содержащие факты незаконного потребления или оборота наркотических средств. Также допускаются публикации о разрешенных к применению в медицинских целях препаратах в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников.