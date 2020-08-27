Члена элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского убрали из ведущих фестиваля в Петербурге

«На нашу страницу «ВКонтакте» пришла толпа ботов и завалила грубыми комментариями. Мы не ожидали такого ажиотажа. Повторю, мы выбирали ведущего исходя из своих возможностей. Скипский участвовал в играх команд предприятий города, он нам знаком», — рассказал Масликов.

Организация «Союз работающей молодежи Санкт-Петербурга» отказалась от услуг знатока Михаила Скипского. Планировалось, что он проведет фестиваль интеллектуальных игр среди предприятий 3 сентября 2020 года.

Фестиваль интеллектуальных игр субсидирует комитет молодежной политики Петербурга. В ведомстве сообщили, что в документах на конкурс «Союз работающей молодежи» не указал экспертов, которых планировал пригласить на фестиваль, и кандидатуру Скипского с комитетом не согласовал.

«"Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга" — это самостоятельная организация, которая является организатором этого мероприятия и самостоятельно определяет его наполнение», — уточнили в комитете.

«Фонтанка» 27 августа написала о приглашении Скипского в качестве ведущего фестиваля. Знаток месяц назад исключен из комиссии по работе с детьми и молодежью Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», в школьных и студенческих турнирах он не участвует.

Скипский — школьный преподаватель географии. С весны 2020 года бывшие ученицы публично вспоминают домогательства педагога.