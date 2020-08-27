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27.08.2020 19:33
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Глава МИД РФ заявил о поддержке Россией народа Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 августа заявил в ходе разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем, что Москва неизменно поддерживает народ Белоруссии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии. Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в Республике. Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», — говорится в нём.

27 августа президент России Владимир Путин в интервью телеканалам «Россия-1» и «Россия-24» заявил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако стороны договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.

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