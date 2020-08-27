«Зенит» подтвердил диагноз Дриусси. Восстановление займет 1,5 месяца

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси прошел первичное медицинское обследование. Как сообщили в пресс-службе «Зенита» в четверг, 27 августа, у игрока действительно не подтвердился разрыв крестообразных связок — одна из самых ужасных травм в профессиональном спорте.

«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. При этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена. Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели. Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится 1,5 месяца», — говорится в заявлении.