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27.08.2020 19:04
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«Зенит» подтвердил диагноз Дриусси. Восстановление займет 1,5 месяца

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси прошел первичное медицинское обследование. Как сообщили в пресс-службе «Зенита» в четверг, 27 августа, у игрока действительно не подтвердился разрыв крестообразных связок — одна из самых ужасных травм в профессиональном спорте.

«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. При этом серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена. Окончательный диагноз и точные сроки восстановления определятся в течение недели. Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится 1,5 месяца», — говорится в заявлении.

Ранее об этом сообщили аргентинские СМИ.

Напомним, Дриусси получил травму на 15-й минуте встречи с московским «Динамо» в минувшую среду, 26 августа. Покинуть поле самостоятельно футболист не смог и был заменен. «Зенит» проиграл со счетом 0:1. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».

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