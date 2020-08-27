В Париже вводят обязательный масочный режим. Теперь повсеместный

Запрет появляться в Париже с неприкрытыми носом и ртом вступает в силу с восьми утра пятницы, 28 августа. Об этом сообщила заместитель мэра французской столицы Анн Суири, цитирует ее телеканал BFMTV. Ранее сообщалось, что носить маски обязательно только в некоторых парижских кварталах, где особенно много людей, однако 26 августа во Франции был зафиксирован новый всплеск заболеваемости. Заразились 5429 человек, сутками ранее — 3304.

Очередной скачок коронавирусной заболеваемости вынудил парижские власти усилить меры по борьбе с COVID-19. Теперь маски носить необходимо на всех городских улицах.

За появление без маски грозит штраф в 135 евро. Не носить ее могут дети до 11 лет и те, кому масочный режим противопоказан, доказать это надо документально.

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