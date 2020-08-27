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27.08.2020 18:58
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В Париже вводят обязательный масочный режим. Теперь повсеместный

Очередной скачок коронавирусной заболеваемости вынудил парижские власти усилить меры по борьбе с COVID-19. Теперь маски носить необходимо на всех городских улицах.

Запрет появляться в Париже с неприкрытыми носом и ртом вступает в силу с восьми утра пятницы, 28 августа. Об этом сообщила заместитель мэра французской столицы Анн Суири, цитирует ее телеканал BFMTV. Ранее сообщалось, что носить маски обязательно только в некоторых парижских кварталах, где особенно много людей, однако 26 августа во Франции был зафиксирован новый всплеск заболеваемости. Заразились 5429 человек, сутками ранее — 3304.

За появление без маски грозит штраф в 135 евро. Не носить ее могут дети до 11 лет и те, кому масочный режим противопоказан, доказать это надо документально.

О второй волне коронавируса в Европе читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

bluxer
Безумие продолжается. Вторая часть марлезонского балета.
Запретите шаверму. От неё понос бывает.
Piter Russo
В Париже 2,25 млн человек, со всеми предместьями - 12,3 млн.
С учетом того что около 15% это эмигранты, а сколько нелегалов - вообще не известно после событий на ближнем востоке - соблюдать масочный режим будут далеко не все...
Vurgagain
"Хотите как во Франции?"
Все, всегда начинается в Париже...
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