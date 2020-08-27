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27.08.2020 18:28
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Футболист «Зенита» Дриусси восстановится через месяц. Худший диагноз не подтвердился

Диагноз о разрыве крестообразных связок нападающего футбольного клуба «Зенит» не подтвердился. Как сообщает аргентинский сайт TyC Sports в четверг, 27 августа, восстановление футболиста займет от четырех до шести недель.

Сам Дриусси также снял опасения касательно своего повреждения, написав в своем инстаграме:

«Большое спасибо всем за сообщения поддержки, все прошло хорошо, слава богу. Теперь буду думать только о выздоровлении, чтобы вернуться сильнее».

Напомним, Дриусси получил травму на 15-й минуте встречи с московским «Динамо» в минувшую среду, 26 августа. Покинуть поле самостоятельно футболист не смог и был заменен. «Зенит» проиграл со счетом 0:1.

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