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27.08.2020 18:52
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Верховный суд стремительно отказал «Объединенным демократам» в рассмотрении иска. Они жаловались на трехдневное голосование

Спустя два дня после подачи в Верховный суд коллективного иска от ста зарегистрированных кандидатов в депутаты им ответили отказом. Авторы жалобы говорят о демарше.

Как сообщает координатор «Объединенных демократов» Анастасия Буракова 27 августа, суд отказался рассматривать жалобу по существу, решив, что истцы обжалуют положения федерального закона. Однако речь шла о постановлении ЦИК от 24 июля, которым трехдневные выборы возможны уже в этом сентябре, 13-го числа.

«Кандидаты в депутаты проекта «Объединённые демократы» воспринимают этот демарш суда как ограничение кандидатам доступа к правосудию и считают, что Верховный суд боится или намеренно не хочет рассматривать иск в открытом судебном заседании, пока не пройдут выборы. Истцы продолжат добиваться разрешения дела по существу и в ближайшее время подадут частную жалобу на определение Верховного суда», — добавила от лица проекта Буракова.

Два дня назад «Объединенные демократы» поясняли, что ЦИК создала возможность досрочного голосования на дому и придомовой территории, хотя, по мнению истцов, права на это Центральная избирательная комиссия не имела. Нарушены, считают авторы жалобы, «их пассивные и активные избирательные права» и «законные интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов».

Закон о трехдневном голосовании Владимир Путин подписал 31 июля. Эксперты рассказали, что фальсифицировать результаты станет проще.

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Комментарии (1)

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У кого то ещё остались иллюзии? Наивные люди...
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