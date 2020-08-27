Верховный суд стремительно отказал «Объединенным демократам» в рассмотрении иска. Они жаловались на трехдневное голосование
Спустя два дня после подачи в Верховный суд коллективного иска от ста зарегистрированных кандидатов в депутаты им ответили отказом. Авторы жалобы говорят о демарше.
Как сообщает координатор «Объединенных демократов» Анастасия Буракова 27 августа, суд отказался рассматривать жалобу по существу, решив, что истцы обжалуют положения федерального закона. Однако речь шла о постановлении ЦИК от 24 июля, которым трехдневные выборы возможны уже в этом сентябре, 13-го числа.
«Кандидаты в депутаты проекта «Объединённые демократы» воспринимают этот демарш суда как ограничение кандидатам доступа к правосудию и считают, что Верховный суд боится или намеренно не хочет рассматривать иск в открытом судебном заседании, пока не пройдут выборы. Истцы продолжат добиваться разрешения дела по существу и в ближайшее время подадут частную жалобу на определение Верховного суда», — добавила от лица проекта Буракова.
Два дня назад «Объединенные демократы» поясняли, что ЦИК создала возможность досрочного голосования на дому и придомовой территории, хотя, по мнению истцов, права на это Центральная избирательная комиссия не имела. Нарушены, считают авторы жалобы, «их пассивные и активные избирательные права» и «законные интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов».
Закон о трехдневном голосовании Владимир Путин подписал 31 июля. Эксперты рассказали, что фальсифицировать результаты станет проще.