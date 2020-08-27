ФОМ: Каждый второй медработник не уверен, что российская вакцина спасёт от коронавируса

Результаты опроса публикует Фонд общественного мнения 27 августа. Вопросы о российской вакцине социологи задавали параллельно медицинским работникам и жителям страны, не связанным с медициной. Представление о хорошем качестве препарата преобладает над противоположным с трёхкратным перевесом в обеих группах респодентов: 49% против 16% у медиков и 43% против 14% у остальных опрошенных.

Жители России с оптимизмом ждут появления на рынке препарата Центра имени Гамалеи и, скорее, вколют её, чем импортную разработку. Однако уверенности в том, что вакцина остановит коронавирус, нет у половины опрошенных медиков.

Если отечественная и импортная вакцина будут стоить одинаково, то подавляющее большинство выберет первую (62% против 12%). Медработники настроены более скептически. Из них 19% предпочтёт иностранную, 59% воспользуется разработкой Центра Гамалеи.

Впрочем, среди медиков 27% считают, что вакцина не остановит эпидемию в стране, ещё 22% не настолько категоричны, но и об уверенности сказать не могут. Половина опрошенных рассчитывает, что препарат Центра Гамалеи сможет спасти от коронавируса.

С идеей массовой вакцинации соглашаются неохотно. Большинство участников опроса (77%) настаивает, что прививка — личное дело каждого. При этом среди медицинских работников такой ответ дали ещё чаще (81%). Остальные поддерживают принудительную вакцинацию.

Российская вакцина, получившая международное наименование «Sputnik V», зарегистрирована 11 августа 2020 года, через четыре дня её запустили в производство. Финальный этап клинических испытаний начнётся в сентябре и может продлиться до 2023 года. В Минздраве препарат, который уже начали развозить по регионам, назвали достойным оружием против коронавируса.