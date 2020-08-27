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27.08.2020 16:42
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Тихановская ответила на вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?»

Оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии поделилась своим видением ситуации в стране в интервью немецкому изданию Bild.

«Я бы ему сказала: уважайте независимость белорусского народа» — так 27 августа Тихановская ответила на вопрос Bild, что она скажет Владимиру Путину при 3-минутной встрече.

Если бы ей дали три минуты наедине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, то бывший претендент на кресло белорусского президента похвалила бы ее за силу и влиятельность. Также она попросила бы помощи белорусам.

При этом Тихановская заявила, что если бы ей дали провести три минуты с кем угодно, то она выбрала бы мужа, который сейчас в тюрьме.

«Я — лидер большинства. Я — президент, избранный народом. Вы знаете, официальные цифры были сфальсифицированы», — отметила она.

По ее словом, главный посыл акций протеста в стране в том, что Лукашенко должен уйти. «Мы жили в страхе более 20 лет, теперь с нас хватит», — заявила оппозиционный кандидат. Она отметила, что белорусский народ будет бороться за победу и новые выборы.

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Комментарии (15)

local_5e4d8cf621bfb
Здесь Тихановскую явно понесло.Выборы были с нарушениями в пользу Лукашенко, но не настолько,чтобы победила она.ИМХО.
Печенеги и половцы
Молодец Светлана!!! Трольчатина лютует на фонтанке
Vurgagain
Кукла ряженая
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