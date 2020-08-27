В США известный курорт переименуют из-за «сексистского и расистского» названия

В Калифорнии горнолыжный курорт Скво-Вэлли меняет название после того, как «обширное исследование» показало, что это название «считается расистским и сексистским оскорблением», сообщает Travel and Leisure.

Особенно топоним не нравился местному племени Уошу, поскольку этот термин «скво» долгое время использовался как «уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине».

Новое название будет объявлено в 2021 года, а окончательная замена произойдёт по окончании зимнего сезона.

Курорт Скво-Вэлли на озере Тахо известен тем, что в 1960 году там проводились зимние Олимпийские игры. Он один из крупнейших в стране, с 600 000 посетителей в год.