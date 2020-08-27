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27.08.2020 20:16
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В США известный курорт переименуют из-за «сексистского и расистского» названия

В Калифорнии горнолыжный курорт Скво-Вэлли меняет название после того, как «обширное исследование» показало, что это название «считается расистским и сексистским оскорблением», сообщает Travel and Leisure.

Особенно топоним не нравился местному племени Уошу, поскольку этот термин «скво» долгое время использовался как «уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине».

Новое название будет объявлено в 2021 года, а окончательная замена произойдёт по окончании зимнего сезона.

Курорт Скво-Вэлли на озере Тахо известен тем, что в 1960 году там проводились зимние Олимпийские игры. Он один из крупнейших в стране, с 600 000 посетителей в год.

Тенденция отказа от расистских и оскорбительных для той или иной социальной группы людей в последнее время усиливается. Так, например, на днях стало известно, что во Франции название книги Агаты Кристы «Десять негритят» заменят на «Их было десять».

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Комментарии (5)

Nafanka
Да сняли у НАС в СССР... И "Брата" тоже... Сейчас снять "у нас" что-то ПОДОБНОЕ не дали бы бесконечные оглядки сами знаете какой "интеллигенции" на западЭнских покровителей... )))ОнЭ уже готовы к родителям №1 и №2 и неопределённому полу... И половину песен Высоцкого по ЭТОЙ же причине посчитали бы "неполиткорректными"... ))) Цензура времён СССР по сравнению с НЫНЕШНИМИ закидонами - просто ВЕРХ гумманизма... ))) Дальше пошёл резкий спад, переходящий в ОБРЫВ... )))
local_5e4d8cf621bfb
"Полюби нас черненькими..." (с)
Савва Морозов
хорошо, что "человек с бульвара капуцинов" сняли у нас.
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