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27.08.2020 18:40
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Ответ коронавирусным шаблонам: процесс в районном суде Петербурга переехал в коридор

Московский районный суд Петербурга нашел способ провести уголовный процесс с соблюдением требований Роспотребнадзора. Участников, конвой и судей переселили в коридор.

Видеокадрами неоформатного правосудия 27 августа с «Фонтанкой» поделились читатели. На пятом этаже тройка судей под председательством Виктории Доничевой слушает дело о преступном сообществе риелторов. Участвуют около 50 человек, в том числе семнадцать подсудимых и тридцать адвокатов.

Проблему их размещения решили своеобразно. Для арестантов в коридоре есть клетка. Других участников рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Себя они в шутку называют проходимцами.

Размещение судебного заседания в коридоре прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Петербурга:

«Это одна из сторон современных реалий. Суд делает все возможное для соблюдения прав граждан не только на справедливый и открытый суд, но и безопасный».

Следующее коридорное заседание в Московском райсуде состоится 31 августа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Piter Russo
Предлагаю суды перенести в экспофорум)
USSR_forever
Так держать! Права людей должны быть соблюдены, и маленькие помещения не должны быть преградой на пути правосудия. Побольше бы таких адекватных решений!
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