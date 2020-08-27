Ответ коронавирусным шаблонам: процесс в районном суде Петербурга переехал в коридор
Московский районный суд Петербурга нашел способ провести уголовный процесс с соблюдением требований Роспотребнадзора. Участников, конвой и судей переселили в коридор.
Видеокадрами неоформатного правосудия 27 августа с «Фонтанкой» поделились читатели. На пятом этаже тройка судей под председательством Виктории Доничевой слушает дело о преступном сообществе риелторов. Участвуют около 50 человек, в том числе семнадцать подсудимых и тридцать адвокатов.
Проблему их размещения решили своеобразно. Для арестантов в коридоре есть клетка. Других участников рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Себя они в шутку называют проходимцами.
Размещение судебного заседания в коридоре прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Петербурга:
«Это одна из сторон современных реалий. Суд делает все возможное для соблюдения прав граждан не только на справедливый и открытый суд, но и безопасный».
Следующее коридорное заседание в Московском райсуде состоится 31 августа.