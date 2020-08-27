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27.08.2020 15:57
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30 сентября — онлайн-дискуссия «Куда пойти судиться?»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в правовой практической онлайн-дискуссии «Куда пойти судиться?», посвященной развитию и проблемам российского правосудия и судебной практики.

Дата: 30 сентября в 16:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

— Проблемы уголовно-правовой практики;

— Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции;

— Разрешение споров в государственных арбитражных судах;

— Третейское правосудие и международный арбитраж;

— Практика обжалования судебных актов в Верховном суде РФ;

— Рассмотрение дел в Конституционном суде РФ;

— Практика жалоб в ЕСПЧ;

— Проблемы исполнительного производства;

— Проблемы и практика медиации и судебного примирения.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

 

План мероприятий

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