30 сентября — онлайн-дискуссия «Куда пойти судиться?»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в правовой практической онлайн-дискуссии «Куда пойти судиться?», посвященной развитию и проблемам российского правосудия и судебной практики.
Дата: 30 сентября в 16:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы к обсуждению:
— Проблемы уголовно-правовой практики;
— Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции;
— Разрешение споров в государственных арбитражных судах;
— Третейское правосудие и международный арбитраж;
— Практика обжалования судебных актов в Верховном суде РФ;
— Рассмотрение дел в Конституционном суде РФ;
— Практика жалоб в ЕСПЧ;
— Проблемы исполнительного производства;
— Проблемы и практика медиации и судебного примирения.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru