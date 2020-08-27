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27.08.2020 15:48
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В больницах остаются 80 тысяч больных коронавирусом. Точно такую же цифру министр Мурашко называл в мае

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал количество больных коронавирусом пациентов, которые остаются в стационарах. За три месяца оно не изменилось.

Более 80 тысяч человек с коронавирусом лежат в больницах, заявил 27 августа министр. «Сегодня, к сожалению, пока полностью эпидемия не закончилась. У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна», — цитирует его слова на общероссийской акции «Мы вместе» ТАСС.

Точно такое же количество, более 80 тысяч больных коронавирусом пациентов, Мурашко называл в начале мая, когда Россия жила в режиме «нерабочих дней». 11 августа Мурашко докладывал Путину о 90 тысячах занятых коронавирусных коек.

Мурашко также поспешил отметить, что теперь у России есть «достойное оружие», имея в виду разработанную, запущенную в производство и уже развозимую по регионам вакцину от COVID-19. При этом она хоть и первая зарегистрированная в мире, но не прошла все стадии клинических испытаний. Только сейчас, добавил Мурашко, на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, участие примут почти 40 тысяч человек. Вакцину начали поставлять для испытаний в медицинские учреждения. Еще три отечественные разработки находятся на стадии регистрации.

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Похоже заразность ковида снизилась
260743291
Такое ощущение, что идёт искусственное нагнетание внутреннего страха, чтобы народ побежал вакцинироваться.
Где эти инфицированные? На страницах жёлтой прессы?
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