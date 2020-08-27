В больницах остаются 80 тысяч больных коронавирусом. Точно такую же цифру министр Мурашко называл в мае

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал количество больных коронавирусом пациентов, которые остаются в стационарах. За три месяца оно не изменилось.



Более 80 тысяч человек с коронавирусом лежат в больницах, заявил 27 августа министр. «Сегодня, к сожалению, пока полностью эпидемия не закончилась. У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна», — цитирует его слова на общероссийской акции «Мы вместе» ТАСС.



Точно такое же количество, более 80 тысяч больных коронавирусом пациентов, Мурашко называл в начале мая, когда Россия жила в режиме «нерабочих дней». 11 августа Мурашко докладывал Путину о 90 тысячах занятых коронавирусных коек.

