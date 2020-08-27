27.08.2020 15:33
15 сентября — круглый стол «Цыплят по осени считают. Ситуация с малым и средним бизнесом»
Городской портал «Фонтанка.ру» www.fontanka.ru совместно с порталом «ТТ Финанс» www.ttfinance.ru проводит онлайн-заочный круглый стол на тему «Цыплят по осени считают. Ситуация с малым и средним бизнесом В Санкт-Петербурге»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что дала господдержка бизнесу? Удалось сохранить бизнес, пострадавший во время пандемии? Сколько предприятий МСБ пришлось закрыть? Какие новые виды бизнеса появились за это время?
- Роль Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в помощи предпринимателям. Скольким предпринимателям удалось помочь за отчетный период 2020 года? Сколько поручительств и микрокредитов было выдано? Как это соотносится с изначальными планами? Что дала докапитализация Фонда? Как изменилось количество предпринимателей, обращающихся за помощью последнее время? Был ли всплеск летом, после снятия ограничений? Что меняется с наступлением осени?
- Глазами банкиров. Какие программы поддержки помогли бизнесу и как? Многие ли воспользовались кредитными каникулами и реструктуризацией кредитов? Финансовые показатели по кредитованию в 2020 году. Как изменились условия выдачи кредитов? Много ли отказов? Некредитная помощь бизнесу — что еще банки предлагают своим клиентам? Что пользуется наибольшим спросом в последнее время?
- Лизинг — 2020. Насколько активно бизнес пользуется лизингом в 2020 году? Как повлияла пандемия на этот сектор услуг? Что нового появилось в 2020 году? Какие отрасли наиболее активно использовали лизинг, а каким пришлось отказаться от услуг лизинговых компаний? Насколько пострадали сами лизинговые компании? Финансовые показатели за отчетный период.
- Планы и прогнозы до конца года. Удастся ли воплотить изначально запланированное на 2020 год? Какие коррективы нас ждут?
По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921–759–38–23 (пн-пт с 10.00 до 19.00), galina@fontanka.ru