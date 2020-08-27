Путин: Лукашенко готов на конституционную реформу и выборы по новой Конституции

Президент Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о готовности Александра Лукашенко к конституционной реформе и новым выборам.



«Президент Белоруссии сказал, что он готов рассмотреть возможность конституционной реформы, принятие новой Конституции, проведение новых выборов <...> на основе новой Конституции», — заявил 27 августа Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

По его словам, сейчас не стоит выходить за рамки действующей Конституции Белоруссии. Он также обратил внимание на решение конституционного суда соседней страны, выступившего против создания неконституционных органов, которые «хотят перехватить власть».