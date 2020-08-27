FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
75.54р89.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.08.2020 14:45
1
Печать

Путин: Лукашенко готов на конституционную реформу и выборы по новой Конституции

Президент Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о готовности Александра Лукашенко к конституционной реформе и новым выборам.

«Президент Белоруссии сказал, что он готов рассмотреть возможность конституционной реформы, принятие новой Конституции, проведение новых выборов <...> на основе новой Конституции», — заявил 27 августа Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

По его словам, сейчас не стоит выходить за рамки действующей Конституции Белоруссии. Он также обратил внимание на решение конституционного суда соседней страны, выступившего против создания неконституционных органов, которые «хотят перехватить власть».

Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил целью обеспечить мирную передачу власти в республике, был создан 19 августа. На следующий день генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» в отношении членов нового органа.

В середине августа Александр Лукашенко допустил смену власти в стране, но только через новую Конституцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Michael9870
В новой конституции будет записано, что президентом Беларуси могут избираться мальчики с именем Коля с 15 лет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний