Путин: Нам удалось пройти пик коронавируса. Скоро в РФ будет две вакцины

Президент России во время интервью на «России 24» поделился своим видением ситуации с коронавирусом 27 августа 2020 года.



Президент Владимир Путин во время интервью на «России 24» поделился своим видением ситуации с коронавирусом.

«Общая мобилизация и точечные эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик и создать условия для дальнейшей работы», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, гражданам необходимо иметь в виду, что «вирус никуда не делся». Путин призвал россиян соблюдать ограничительные меры.