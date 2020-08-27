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27.08.2020 14:16
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Путин: Нам удалось пройти пик коронавируса. Скоро в РФ будет две вакцины

Президент России во время интервью на «России 24» поделился своим видением ситуации с коронавирусом 27 августа 2020 года.

Президент Владимир Путин во время интервью на «России 24» поделился своим видением ситуации с коронавирусом.

«Общая мобилизация и точечные эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик и создать условия для дальнейшей работы», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, гражданам необходимо иметь в виду, что «вирус никуда не делся». Путин призвал россиян соблюдать ограничительные меры.

Президент рассказал, что в 8 регионах популяционный иммунитет превысил 25 %. Путин также заверил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и соответствует законам РФ. Он отметил, что его дочь, которая приняла российскую вакцину от коронавируса, чувствует себя хорошо.

В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса, сообщил Путин

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
В России хорошо, но надо чтобы в районной поликлинике волшебным образом оказалась)))
kоt-obormot
Одну испытали на дочке, а вторую на Навальном. Результат 50/50.
ussr_5e4d4b41561db
мы ему не верим. точка.
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