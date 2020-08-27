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27.08.2020 14:10
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Под Петербургом полицейские решили помочь лежащему на обочине мужчине. Как результат — выбитое лобовое стекло

Помощь лежащему у дороги мужчине вышла сотрудникам полиции под Первомайским боком. Им придется чинить машину, ему — пройти проверку в психневрологическом диспансере.

Как пишет 27 августа 47news, около часа ночи патруль ГИБДД заметил лежащего на дороге мужчину. Когда машина остановилась, чтобы оказать помощь, лежавший встал и тут же забрался на крышу автомобиля. После чего начал по ней прыгать, в результате чего повреждена оказалась система проблесковых сигналов. Затем мужчина спрыгнул с полицейской машины и начал танцевать в свете фар. Танец закончился опять прыжком на автомобиль. На этот раз не выдержало лобовое стекло.

«Буяна скрутили, заковали в наручники и отвезли в отдел полиции. Состояние у парня было, скажем так, возбуждённое, вплоть до наркотического. Выяснилось, что пленённому 32 года, зовут Максим, он коренной житель Первомайского», — сообщает издание.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям «Грабеж» и «Умышленное повреждение имущества».

Дебошира полицейские передали медикам скорой, а те отвезли в психоневрологический диспансер в Рощино.

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Комментарии (8)

LiChaBaTa
Правильно написали. Именно сотрудникам придется чинить машину за свой счет. Или нет?
spb7771250
Полисменам респект, люди оставайтесь людьми, жестянка металлическая - это просто жестянка, черт с ней.
261214541
хорошая иллюстрация на тему, "почему люди стали такие равнодушные , бессердечные, проходят мимо лежачего на улице и никто не помогает...бессердечные, бла-бла-бла".

часто приходится читать подобное нытьё в комментариях, а вот и ответ - на вопрос почему "никому нет дела". потому что захочешь помочь такому лежачему, а в итоге он окажется нариком, психом, или просто неадекватом. кому нужны такие проблемы? поэтому если кто-то где-то валяется, то и пусть валяется, и хрен с ними. я пройду мимо!
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