Как пишет 27 августа 47news, около часа ночи патруль ГИБДД заметил лежащего на дороге мужчину. Когда машина остановилась, чтобы оказать помощь, лежавший встал и тут же забрался на крышу автомобиля. После чего начал по ней прыгать, в результате чего повреждена оказалась система проблесковых сигналов. Затем мужчина спрыгнул с полицейской машины и начал танцевать в свете фар. Танец закончился опять прыжком на автомобиль. На этот раз не выдержало лобовое стекло.

Помощь лежащему у дороги мужчине вышла сотрудникам полиции под Первомайским боком. Им придется чинить машину, ему — пройти проверку в психневрологическом диспансере.

«Буяна скрутили, заковали в наручники и отвезли в отдел полиции. Состояние у парня было, скажем так, возбуждённое, вплоть до наркотического. Выяснилось, что пленённому 32 года, зовут Максим, он коренной житель Первомайского», — сообщает издание.



Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям «Грабеж» и «Умышленное повреждение имущества».



Дебошира полицейские передали медикам скорой, а те отвезли в психоневрологический диспансер в Рощино.

